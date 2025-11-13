まるで自分を全否定されたようでなかなか立ち直れない、失恋。しかし失恋を失敗ととらえるならば、それは成功の母。次の恋愛を成就させるための学びや気づきがあるはずです。そこで今回は10代から30代の独身男性183名へのアンケートを参考に「『振られたけど成長できた！』と片思い・失恋を感謝できたポイント９パターン」をご紹介します。【１】押すだけではなく、ときには引くことも大事だと悟った「今となっては遅いんですが、