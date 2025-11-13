リッター約30km走る！ トヨタ新「ステーションワゴン」に大反響！トヨタのステーションワゴン「カローラツーリング」は、2025年5月に一部改良モデルが発売され、その根強い支持をさらに強固なものにしています。最新モデルは一体どのような特徴を持ち、現在どんな評価が見られるのでしょうか。リッター約30km走る！ トヨタ新「ステーションワゴン」に大反響！【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ステーションワゴン」です