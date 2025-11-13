結婚2年、娘が生後4か月のなつこは夫の借金と不審な行動に悩む中、妊娠中から続く夫の不倫を知ってしまう。苦しむ妻をよそに「安らぎがなかった」と責任転嫁する夫に、なつこは反撃を決意する。『不倫相手に本気になった夫』第2話をごらんください。 探偵と自力の調査により、妊娠中から続く不倫の全貌が判明。妻と別れて相手と一緒になるという夫の音声も確保する。問い詰めると、圭吾はワンオペで疲れたなつこの態度を逆手に取