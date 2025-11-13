全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手が全３０票の１位票を集めて満票での初受賞となった。最終候補３人に入っていたドジャース・山本由伸投手は３位で、日本人初の快挙を逃した。フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１３日の生放