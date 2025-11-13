巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。石井琢朗新２軍監督は、Ｇ球場での練習後の円陣でナインに訓示。「一人になった時の時間が、キャンプよりも大事になってくる。強い者だけが生き残るのがこの世界なので。キャンプ中はみんなと同じ練習を共有して、周りが見えている中でやっている。これが一人になって、周りが見えていない中で、どれだけ不安をかき立てら