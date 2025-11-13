ＪＲＡは１２日、ダミアン・レーン騎手（３２）＝豪州＝が、６日の豪州・フレミントン競馬場４Ｒでムチの使用回数制限を超過したとして、レーシングヴィクトリア採決委員から１１月９日から同１４日までの騎乗停止処分を受けたと発表した。ＪＲＡでも同期間の騎乗停止処分が適用されるが、週末（１５、１６日）開催のＪＲＡのレースには騎乗可能。