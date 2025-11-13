ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、世界的DJ／プロデューサーのZeddとの初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』を2026年1月30日から8月17日まで期間限定で開催する。13日に発表した。【画像】USJ『スペファン』を完全監修する世界的DJ／プロデューサーのZeddパークの人気アトラクションである屋内型スピン・コース