米ワシントン大学の陸上部は日本時間13日に同部のインスタグラムを更新。U20アジア選手権女子1500メートル金メダリストのドルーリー朱瑛里（17＝岡山・津山高）の加入を発表した。同部のインスタグラムで「ワシントンへようこそ！シェリーが日本からシアトルにやってくる」と紹介した。岡山県出身のドルーリーは、カナダ人の父と、日本人の母を持つ。24年のU20アジア選手権女子1500メートルでは金メダルを獲得した。同大学