セシールは、毎月12日を『セシールブラジャーの日』に制定しました。多くの女性に、体型や年齢の変化に寄り添う“自分に合ったブラジャー”を見つけてほしいという思いから誕生したこの日。制定を記念して、11月12日（水）～11月18日（火）の期間限定で、お得なキャンペーンを開催中です♡今こそ、自分のバストにぴったりな1枚を見つけてみませんか？ 『セシールブラジャー