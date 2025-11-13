タレントのpeco（30）が13日に都内で「ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』メディア向け先行お披露目体験会」に出席した。ピンクニットの衣装で登場し、「ブレンディカフェラトリー」スティックの「泡をイメージしてきました」とアピール。映画のワンシーンのような空間を見渡し「隠れ家みたい。素敵な空間」とほほえんだ。14日から24日までの11日間、原宿・dotcom space Tokyoにて開催されるイベントを一足先に体験