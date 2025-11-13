兵庫県競馬組合は１３日、兵庫のグランプリレース「第６８回園田金盃」（２７日・園田）の出走予定馬１２頭を以下の通りに発表した。ファン投票１位には、無敗の兵庫３冠馬オケマルが選ばれた。〈ファン投票６頭〉オケマル、アラジンバローズ、マルカイグアス、ラッキードリーム、ナムラタタ、ラヴィアン〈記者選抜２頭〉オディロン、フラフ〈自場収得金上位４頭〉スマイルミーシャ、スマイルサルファー、キングレジェンド