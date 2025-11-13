韓国俳優チ・チャンウクと女優の今田美桜がW主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』(仮)が、2026年に放送されることが12日、発表された。日本テレビと韓国・CJ ENMの共同制作で、ディズニープラスでの世界配信も行われる。(左から)チャンウク、今田美桜このドラマは、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン(チ・チャンウク)とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛(今田美桜)が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広