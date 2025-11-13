ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は11月26日、「国産紅玉りんご」と「ロイヤルのスイートポテト」を組み合わせた5種の季節デザートを全国のロイヤルホストで発売する(一部店舗を除く)。国産紅玉りんご&ロイヤルのスイートポテト〜美味しさを贈るおもてなし〜○紅玉りんごとスイートポテトを味わうデザートが登場今年のりんごデザートは、紅玉りんごにロイヤルの伝統あるスイートポテトをクリーム仕立てにして組み