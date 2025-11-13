日清食品は11月10日、「ブラック」シリーズ4品を全国で発売した。左から「ブラックチキンラーメン」(136円税別)、「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」(236円税別)、「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」(236円税別)、「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」(298円税別)いずれも希望小売価格近年盛り上がりを見せているブラックフライデーにあわせ、同社は202