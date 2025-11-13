国内女子ツアーで活躍するパター巧者たちのストローク＆グリップをプロコーチ・石井忍が徹底解説。ショートパットが確実に入り、ロングパットが寄れば、スコアはまとまるというもの。女子プロの打ち方を真似て、スコアアップを目指そう。今回紹介するのは、今季4勝を挙げており、1ラウンドの平均パット数28.8186で5位につける佐久間朱莉。順手で握る王道スタイルで、アドレスから打ち方までアマチュアの参考になるポイントが目白押