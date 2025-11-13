＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇12日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞『モチベーションはあるの？』 大会開幕前の火曜日、岩井千怜はネリー・コルダ（米国）にこう尋ねた。双子の姉・明愛と10番ティでスタートを待っていると、ネリーが入ってきて豪華な練習ラウンドが実現。昨年、大会3勝目を挙げた元世界ランキング1位の人気者に聞いてみた。【動画】しぶこと同組！ トランプ米大