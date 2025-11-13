バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」(38,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付ける。2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」(□円)「GUNDAM FIX FI