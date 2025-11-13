「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は12月3日から、「わっつど開運まつり」を開催する。巨大七福神紙相撲「わっつど」とは、青森の方言で思いっきりの意味。7体のねぶた七福神が出迎え福を招くイベントを、今年も2025年12月3日〜2026年2月28日まで開催する。本イベントのシンボルとして、7体の「ねぶた七福神」が登場し、新しい年がより良いものになるよう、開運にまつわる体験を提供する。巨大七福神紙相撲などのアクティ