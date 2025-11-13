お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」の中野なかるてぃん（31）とヤス（32）が13日、初のストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス−もしも出会っていなかったなら−」（ヨシモトブックス、今月28日発売）の発売に向けた取材会を都内で行った。お笑いカルテット「ぼる塾」田辺智加によるビジュアルプロデュース企画や、ロングインタビュー、撮影オフショットを収録。2人が芸人にならなかった世界線をイメージしたショット