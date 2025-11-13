絵本「かがやけ！グレインスターズ～最高のアイドルになるまで～」津山市提供 津山市の小学生や観光客に津山産の小麦について知ってもらうための絵本が完成しました。津山産小麦をPRするイベントなどで無料で配布される予定です。 津山市では小麦の生産が盛んで、ご当地スイーツ「津山ロール」や市内の学校給食の麺の材料として津山産の小麦が使われています。 JA晴れの国岡山が事務局