モデルでタレントの阿部なつきが13日、自身のXを更新し、自身の顔について「うさぎ」「きつね」どちらに似ているかファンに質問した。【写真】うさぎ？きつね顔？色気あふれる阿部なつき最新ショット夜の街で撮影した最新の写真をアップし「わたしって何顔？うさぎ？きつね？」と決め顔の写真を投稿。これにファンは「強いて言うならうさちゃんかな」「うさぎに、五票」「どらかと聞かれればキツネかな」「リス」などと、