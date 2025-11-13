昨夏のパリ五輪柔道男子７３キロ級で銅メダルを獲得した橋本壮市（パーク２４）が１３日、現役を引退すると発表した。同日、橋本は自身のＸ（旧ツイッター）を更新。【ご報告】として「１１月２０日（木曜日）に引退会見をします。その際に今の心境や想いを伝えさせていただきます、これまでたくさんの応援本当にありがとうございました」とつづり、「この度、現役を引退することに決めました」とする日本語と英語の文章の画像を