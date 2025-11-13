アイドルグループ・NMB48の32枚目シングル「青春のデッドライン」が12日に発売され、公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）が公開された。【動画】NMB48 32枚目シングル「青春のデッドライン」MV同曲はタイトルの通り、 “青春のデッドラインを迎える瞬間”を描く。MVの監督には、NMB48「挑発の青空」「甘噛み姫」などを手掛けた大久保拓郎氏が再び参加した。MVでは、監督が楽曲から受け取った“中途半端な青春”