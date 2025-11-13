Ｊ１横浜ＦＣは１３日、三浦文丈監督（５５）が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した。７月の四方田修平前監督の解任を受けてコーチから昇格したが、９日に２試合を残してＪ２降格が決まっていた。Ｊ１新潟も１３日に入江徹監督（４８）が今季限りで退任すると発表した。６月の樹森大介前監督の解任に伴いコーチから昇格したが、４分け１２敗と未勝利のまま、１０月２５日にＪ２降格が決定していた。Ｊ１湘南は１０