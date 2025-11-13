グリーンズ [東証Ｓ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比49.3％増の23.6億円に拡大し、通期計画の64億円に対する進捗率は36.9％に達し、5年平均の26.3％も上回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.5％→17.5％に上昇した。 株探ニュース