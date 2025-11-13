11月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーと対戦した。 昨シーズンの王者に挑むレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスマーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。 ティップオフからドンチッチ、エイトンが得点を決めると、第1クォ&#12540