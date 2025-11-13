ここに来て10年…猫11匹と夫婦2人のにゃんかつファミリー。我が家で暮らす保護猫たちを紹介！／にゃんかつ（1）Xでは6万フォロワーを獲得し大人気！ 千葉県市川市の鍼灸マッサージ治療院「やすらぎ治療室」で暮らす看板猫・三毛猫のミケちゃんをご存知ですか？生まれつき後ろ足が一本ない野良猫のミケちゃんは、嵐の夜をきっかけに院長の冨森猛さん（通称やすらぎさん）の店猫として暮らすようになりました。持ち前の「ひまわりス