LET ME KNOWが、新曲「Law of Luv」を11月19日0時に配信リリースする。 （関連：LET ME KNOW、正統派UKロックを受け継ぐ原石フロアに熱い空気を生み出した『Nostalgic Modern』） 同楽曲は、秋と冬のあいだの曖昧な季節に漂うノスタルジーを感じさせるイントロと、90年代のブリットポップを彷彿とさせるサウンドにのせて、“別れの痛み”を描いた、LET ME KNOWらしい叙情的な世界観による一曲となっている。