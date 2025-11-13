ダラス・マーベリックス vs フェニックス・サンズ日付：2025年11月13日（木）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 114 - 123 フェニックス・サンズ NBAのダラス・マーベリックス対フェニックス・サンズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし28-