藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負は13日、京都競馬場で第4局2日目が指し継がれ、午後0時半からの昼食休憩前、藤井が動いた。佐々木の王頭を歩でたたいて金に取らせると、駒台から桂を取りだした。そして佐々木陣の歩の前へ金銀両取りに打ち込む「歩頭桂」。100手目、勝負手を放った。1日目午後は膠着（こうちゃく）状態が続いた第4局。ここにきてのスピードアップ