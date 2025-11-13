私的に使う日用品を会社の経費で発注し、約422万円の損害を与えたとして、大分市の水道管工事会社の元経理担当の女（46）が背任の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、元経理担当の女は2021年5月から2024年3月末にかけて、当時勤務していた大分市内の水道管工事会社で、殺虫剤やハンドソープ、消臭剤など日用品1136点を57回にわたって発注し、会社に約422万円の損害を与えた疑いが持たれています。 女はネット通販を