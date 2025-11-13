2000年以降、小児期や思春期に高血圧を発症する割合が世界的にみてほぼ倍増したことがわかった/Maskot/Digital Vision/Getty Images（CNN）2000年以降、小児期や思春期に高血圧を発症する割合が世界的にみてほぼ倍増したことがわかった。将来的な健康悪化が懸念される子どもが増えている。「00年には、男子の約3.4%、女子の約3%に高血圧がみられた。20年までにこの数値はそれぞれ6.5%と5.8%に上昇した」と、中国の浙江大学医学院公