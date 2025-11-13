元AKB48のタレント柏木由紀（34）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。「お風呂キャンセル界隈」で有名になって、母親から苦情が入ったことを明かした。番組の質問で「極度のめんどくさがりっぽい」に同じくゲスト出演した大家志津香とともに「○」の札をあげた。MCハライチ澤部佑から「風呂キャンセル界隈とかね」と振られて、大家が「風呂キャンは近いかもしれないです」と話し「夜に（風呂に）