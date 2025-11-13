【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが11月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」20歳美女「大人っぽい」ショーパンから圧巻美脚スラリ◆りんか、秋コーデで美脚披露りんかは「ぎんなん感じてきた」とつづり、イチョウの木が並ぶ道路でのショットを公開