寒さ対策を優先すると、どうしても着膨れて見えがちな冬の装い。そんな40・50代の悩みを解消してくれそうな「あったかアイテム」を、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。あたたかそうな素材やすっきり見えるシルエットで、重ね着しなくても快適に過ごせそう。毎日に寄り添う相棒が見つかるかも。 パール風ビーズ × ハイネックで華やか度