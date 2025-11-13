オリジナルグッズ・オリジナルTシャツの制作を行うRAFEESが運営するオリジナルグッズ制作サービス「グッズメイド」の公式サイトが、2025年11月に全面リニューアルされました。「わかりやすく、スムーズに、クリエイティブを形にできるサイト」をテーマに、自動見積もりシステムの導入やデザインシミュレーターの新搭載など、より快適な制作体験を提供する新機能が多数実装されています。 RAFEES オリジナルグッズ制作サービス