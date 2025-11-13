ブルボンは、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を2025年11月18日(火)に期間限定で新発売いたします。冬しか味わえない、とっておきのおいしさが2種類同時に登場です。 ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」  価格：オープンプライス内容量：各45g(4個×2パック)発売日：2025年11月18日(火)全国発売販