真田広之が主演とプロデュースを務め、エミー賞やゴールデングローブ賞など世界中の主要アワードを軒並み制覇したドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演する新キャスト、並びに続投キャストが一挙発表。水川あさみと窪田正孝が結婚後初の夫婦共演を果たすなど豪華なキャストが勢ぞろいしている。【写真】『SHOGUN 将軍』シーズン2キーアート今回、新キャストとして発表されたのは、水川あさみ［綾（あや）役］、窪