東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」を開催！ホテルパティシエ直伝のスイーツ作りを体験したあとは、ホテルレストランのランチブッフェを楽しめます☆ オリエンタルホテル東京ベイ「親子で楽しむクリスマス・スイーツレッスン」 費用：1組9,000円（税込）／小学生1名＋保護者1名開催日：2025年12月14日（日）時間：受け付