［全身全霊田中将大］「マー君、２００勝おめでとう！お帰りなさい！」８日、仙台市の屋内型スポーツ施設に登場し、主催する野球教室に参加した小学生から祝福と歓迎を受けた。巨人移籍後では初めて楽天時代を過ごした同市を訪れ、「僕自身、東北に育ててもらった。たくさんの子どもたちと触れ合う機会を作りたい」と継続的な取り組みを約束した。新天地でのシーズンは、山あり谷ありだった。４月の初登板で１勝目を挙げ