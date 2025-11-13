【ペアリングギア】 11月13日12時～ 連載開始 「ペアリングギア」作品バナー 竹書房は、マンガ「ペアリングギア」の連載をWEBコミックサイト「竹コミ！」にて11月13日12時より開始する。 「ペアリングギア」は、「うちゅちきゅ」も手がける教祖れい氏による作品。アンドロイドが支配する街を舞台に、シリアスな世界観とキャラクターの奇妙な日常が描かれる。本作では拘り