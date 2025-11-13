サンワサプライの直販サイト「サンワダイレクト」は、11月14日 10:00〜29日 25:59まで「ブラックフライデー」イベントを開催。特別セールや数量限定福袋、SNSキャンペーンなど多数の企画を実施する。サンワダイレクトがブラックフライデーを開催人気のデスクやマウス、バッグなどをお買い得価格で提供する「ブラックフライデーSALE」を開催。また、先着500個限定で「お楽しみ福袋」を5,000円で販売する。福袋にはBluetoothスピーカ