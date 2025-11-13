物価高対策を柱とした政府の新たな経済対策をめぐり、自民党の小林政調会長は財源の裏付けとなる補正予算案の規模について「党と財務省で必要だと考える額に乖離がある」と述べました。自民党の小林政調会長はきょうの会見で、経済対策の財源の裏付けとなる補正予算案の規模について、「全体の額はあくまで積み上げの結果だ」としたうえで次のように述べました。自民党 小林政調会長「漏れ伝わってくる情報からするとですね、