12歳のタイ国籍の少女が東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察が、日本側との協議を終え、けさ、少女の母親がいる台湾に向けて出発しました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせていたとして逮捕されたものです。少女は今年6月に20代の母親と一緒に来日し、母親は少女を店に紹介したあと、およそ2週間後に帰国。少女は個室マッサ