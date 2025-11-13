【モデルプレス＝2025/11/13】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが11月12日、自身のInstagramを更新。妊娠から出産までの動画を公開し、話題になっている。【写真】人気芸人の28歳妻「感動」妊娠から出産までを赤裸々公開◆まつきりな「十月十日」動画公開まつきは「十月十日 トツキトオカ」とつづり、妊娠から出産までの動画を公開。妊娠の報告に始まり、大きくなったお腹や胎児のエコー動画、出産日にき