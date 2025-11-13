【ソウル共同】韓国ソウル近郊の京畿道富川で13日午前、トラックが市場に突っ込み、21人が負傷して病院に搬送された。12人が重傷で、このうち70〜80代の女性3人が心肺停止の状態とみられる。消防当局が明らかにした。聯合ニュースによると、トラックは市場の中を約100メートル走行した後、店舗に衝突して停止。運転していた60代運転手は「ブレーキを踏んだが作動しなかった」と警察に話している。警察や消防当局が詳しい状況