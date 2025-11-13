京都府警本部京都府警は13日、介助を担当する高齢者から通帳などをだまし取ったとして詐欺の疑いで、高齢者の生活介助事業を展開する一般社団法人「つなぎ」理事竹内雅人（61）＝京都市左京区、会社員石地裕己（55）＝同市西京区＝の両容疑者を逮捕した。竹内容疑者は、京都府警の元警察官。府警によると、2人は容疑を否認している。逮捕容疑は、3月7日、介助を担当する無職女性（96）に対し「通帳のお金をまとめた方が便利だ