【モデルプレス＝2025/11/13】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が11月11日、自身のInstagramを更新。鍋料理を披露し、話題になっている。【写真】「バチェラー」34歳美女「彩り綺麗」手作り牡蠣鍋公開◆秋倉諒子、大量「牡蠣鍋」ショット公開秋倉は「牡蠣鍋はいかがですか〜？」とつづり、牡蠣鍋の写真を公開。「料理作ってもなかなか