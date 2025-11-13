＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター 一年を締めくくる九州場所。連日熱戦が繰り広げられているが、五日目には午前中の取組から客席には著名人の姿が。まだまばらな客席の中でひとり土俵へ熱視線を送る姿に、視聴者は「おいおい九州やぞ…」「もういるやないかい」などと騒然としていた。【映像】カメラが捉えた著名人 降臨の瞬間間もなく正午を迎えようとして時に行われた、三段目七十六枚目・