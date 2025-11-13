ロッテは13日、11月14日の12時00分からマリーンズオンラインストアにて今季限りでの現役引退を発表した二木康太投手の引退記念グッズの受注販売を行うと発表した。記念グッズは、二木投手が投球する姿と「THANK YOU」の文字をあしらったデザインになっており、Tシャツやフェイスタオル、アクリルパネルなど計7商品がラインナップされている。販売はマリーンズオンラインストアにて明日11月14日（金）12時00分から11月24日（